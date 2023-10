Stiri pe aceeasi tema

- Atrocitațile comise de teroriștii Hamas in Israel sunt la un nivel de brutalitate nemaivazut din perioada Holocaustului, spun experții criminaliști care au identificat cadavrele și au descoperit decapitari, violuri și oameni arși de vii, dar și alte urme de tortura, scrie Politico.

- Echipele de criminaliști militari din Israel au examinat cadavrele victimelor atacului Hamas de saptamana trecuta asupra comunitaților din jurul Fașiei Gaza și au gasit multiple semne de tortura, viol și alte atrocitați, au declarat sambata ofițerii criminalisti, scrie Rador Radio Romania.Aproximativ…

- Un inalt responsabil Hamas a fost ucis in atacurile israeliene de noaptea trecuta asupra pozițiilor teroriștilor palestinieni din Fașia Gaza. Acesta ar fi coordonat atacurile comise de Hamas asupra teritoriului israelian.

- Invazia terestra a forțelor armate ale Israelului in Fașia Gaza este "iminenta", au declarat vineri, 13 octombrie, doi oficiali israelieni, confirmand astfel ca mult așteptata operațiune va avea loc in urmatoarele ore sau zile, scrie Politico.O astfel de manevra era așteptata inca de cand gruparea militanta…

- Trupurile militanților Hamas au fost gasite printre resturile unei cladiri care a fost lovita de o racheta in Sderot, Israel, la aproximativ 2,4 mile distanța de Gaza, potrivit Reuters. Zion Cohen, rezident in Sderot, a declarat ca situația a ramas tensionata in cartierul in care o racheta trasa din…

- Cadavrele rezidenților israelieni și ale militanților palestinieni zaceau, marți, in afara caselor incendiate din kibbutz-ul israelian Kfar Aza, la cateva zile dupa ce Hamas a lansat un atac surpriza pe scara larga asupra Israelului.

- Qatarul incearca sa negocieze eliberarea femeilor si copiilor israelieni rapiti de Hamas in schimbul palestinienilor inchisi in Israel. Qatar conduce discuțiile pentru schimbul de ostatici și prizonieri. Demersul are loc in a treia zi de la declanșarea violențelor Hamas in Israel, in dimineața zilei…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA, conform Agerpres. Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul…