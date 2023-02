Steven Tyler de la Aerosmith este acuzat de agresiune sexuala, la 50 de ani de la comiterea așa-zisei fapte. Faptele pretinse de reclamanta, Julia Misley, dateaza din anii 1970, cand aceasta avea 16 ani. Julia Misley (anterior Julia Holcomb) il acuza pe solistul formatiei Aerosmith de agresiune sexuala, dar si ca a fortat-o sa faca avort. In plangerea ei, femeia acum in varsta de 65 de ani, sustine ca Steven Tyler si-a folosit notorietatea pentru a o „manipula, exploata si ataca sexual” in timpul relatiei lor de trei ani. In prima plangere depusa in decembrie, numele lui Steven Tyler nu a fost…