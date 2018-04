Steve Irwin a fost omagiat cu o stea pe Aleea Celebritaților din Hollywood. La finalul ceremoniei, familia lui s-a fotografiat cu un șarpe imens. Steve Irwin, care a fost omagiat cu o stea pe Aleea Celebritaților din Hollywood (Hollywood Walk of Fame), era apreciat pentru modul in care s-a luptat sa salveze fauna salbatica din Australia. “Vanatorul de crocodili”, așa cum mai era cunoscut Steve Irwin, a fost proprietar de gradina zoologica, prezentator de televiziune și ecologist. Acesta a murit in 2006 in timpul filmarii unui film documentar subacvatic, dupa ce a fost ințepat in piept de o pisica…