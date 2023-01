Șterge aceste țări de pe lista ta de călătorii! Sunt cele mai periculoase din lume Placerea de a vizita diverse țari și de a cunoaște obiceiurile locale poate intampina o serie de dificultați in unele regiuni ale globului. Exista state macinate de conflicte interne, tulburari civile, criminalitate, razboi și multe alte evenimente care se pot transforma orice vacanța intr-un adevarat coșmar pentru turiști. De aceea, Departamentul de stat al SUA, citat de publicația Insider, a intocmit un top al celor mai periculoase țari din lume, care trebuie evitate cu orice preț și șterse de pe harta turismului, cel puțin pe termen scurt și mediu: Venezuela Prima in topul celor mai periculoase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

