Stere Farmache a fost numit președinte la Fondul Român de Contragarantare Fostul director de la Bursa de Valori București a fost numit președinte al Fondului Roman de Contragarantare. Relații dubioase cu Polonia și interese personale la Bursa de Valoria București? Pana in prezent, Stere Farmache a fost membru al Directoratului in cadrul Fondului Roman de Contragarantare (FRC), care are o istorie de mai bine de 10 ani si a fost fondat cu scopul de a sprijini accesul la finantare, a spus ca programul IMM Invest Plus – componenta Innovation – pachet de sprijin pentru companiile mici si mijlocii din Romania, care a dat start-ul inscrierilor pe data de 15 septembrie 2022,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

