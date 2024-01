“Stephen vs. Sabrina”. În așteptarea Generației Alpha Copiii americani vor fi principalii beneficiari ai ineditului concurs de 3 puncte dintre Sabrina Ionescu și Stephen Curry. “Stephen vs. Sabrina” va fi mai mult decat prima punere in scena a confruntarii istorice dintre NBA și WNBA. Regulile concursului sunt cele standard, insa valoarea mingilor este neprețuita. Mecanismul donațiilor nu este o noutate la All-Star Weekend. Insa spiritul practic american, uluitor prin capacitatea de articulare a sponsorizarilor, ramane un exemplu de urmat. Indiferent de coordonate. Și mai ales, pentru grija fața de cei care vin nazdravanic din urma. Battle of the… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

