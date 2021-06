Stiri pe aceeasi tema

- Cirpian Silași este in culmea fericirii de cand a devenit tatic pentru a doua oara. Botezul celui de al doilea copil a avut loc recent și artistul și partenera sa de viața, Manuela, au facut dezvaluiri surprinzatoare din intimitatea lor. Cei doi parinți au povestit despre inceputurile lor și despre…

- O maimuța de talie mica care s-a pierdut de familia sa adoptiva a ajuns intr-o gara feroviara de langa Glasgow, Scoția. Dupa cateva ore de hoinarit printre calatori, marmoseta a fost predata stapanilor sai.

- Pepe a facut declarații incendiare despre noua femeie in viața lui, despre care spune ca spera sa fie cea pentru care „se va arunca in prapastie” fara niciun regret. Artistul a mai vorbit depsre felul in care relațiile sale s-au destramat in momentul in care femeile pe care le iubea și pentru car eși-a…

- Toata lumea o cunoaște și o indragește pe Victorina Matveev de la Chefi la cuțite, dar puțini sunt cei care știu detalii despre viața concurentei lui Sorin Bontea, cum ar fi studiile pe care le-a terminat sau, cel mai important, cine este și cum arata soțul ei, barbatul care o sprijina și o incurajeaza…

- Sora artistei Maria Macsim Nicoara face noi dezvaluiri pentru prima data de la tragicul accident care avea sa-i aduca sfarșitul mezzosopranei. Familia a adresat mai multe intrebari de-a lungul timpului, insa nu au primit raspunsuri. Noi dezvaluiri in cazul decesului Mariei Macsim Nicoara Dupa un an…

- Familia de la Antena Stars se marește. Razvan Babana, fostul concurent de la Chefi la cuțite, este reporter special in cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars. Faimosul bucatar a facut dezvaluiri inedite despre rolul sau și chiar ieri și-a facut debutul alaturi de Andrei Ștefanescu.

- Simona Patruleasa (46 de ani), prezentatoarea Știrilor Kanal D, este foarte mandra de fiica ei de 10 ani, Ingrid, care este acum o adevarata domnișoara. Ce face Simona Patruleasa de Paște, cum se pregatește de Sarbatori, dar și ce spune despre casnicia cu Sabin Ivanof, aflați in interviul urmator. Click!:…

- Aparent, nu prințul Charles ar fi preferatul reginei Elisabeta a II-a, ci fratele mai mic, pe nume Andrew. Deci, Andrew este copilul preferat al reginei adevarate? Deși monarhul nu și-a recunoscut niciodata preferința pentru al doilea fiu, corespondenții regali au crezut de mult ca a caștigat cel mai…