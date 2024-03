Stenograme incendiare. PNL pune în cârca PSD legiferarea traseismului Ședința incendiara, duminica, la PNL. Daca in ceea ce privește data la care vor avea loc alegerile prezidențiale, liberalii au fost de acord sa mearga pe mana PSD, proiectul de OUG care da unde verde traseismului politic in cazul primarilor a incins spiritele in randul membrilor partidului. Unele voci din PNL au susținut ca in […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

