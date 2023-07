Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este primul val de caldura major care afecteaza Italia in acest an și vine dupa o primavara și un inceput de vara marcate de furtuni și inundații, potrivit The Guardian.Un anticiclon, o zona de presiune ridicata, numit Cerberus va face ca temperaturile sa depașeasca 40 de grade Celsius in cea…

- Mirafiori, care se afla in Torino, va fi, alaturi de Poissy in Franta si Russelsheim in Germania, parte a unui plan care vizeaza transformarea facilitatilor de top ale Stellantis in noi baze neutre in privinta carbonului pentru proiectarea, cercetarea si dezvoltarea si functiile centrale ale grupului.…

- Intrebat de reporteri daca Roma ar trebui sa preia o participatie la Stellantis pentru a avea mai mult cuvant de spus in managementul sau, Giorgetti a spus ca CEO-ul companiei, Carlos Tavares, a demonstrat ca poate obtine cele mai inalte rezultate financiare pentru grup. ”Pe baza culturii mele economice,…

- Un numar de opt state membre UE, printre care se afla si Romania, cer blocului comunitar sa renunte la noile reguli referitoare la gazele si noxele de esapament ale autoturismelor, pe motiv ca acestea sunt o distragere de la obiectivul interzicerii vehiculelor cu motoare pe combustie, un ultim semn…

- Comisarul european pentru industrie, Thierry Breton, a indemnat companiile europene din domeniul apararii sa intre in "modul economiei de razboi", in timp ce a prezentat miercuri un nou plan de stimulare a productiei de arme in UE, in conditiile in care, la sfarsitul lunii martie, europenii au promis…

- Compania cu sediul central in Tarile de Jos, formata in 2021 prin fuziunea grupului italo-american Fiat Chrysler si a grupului francez PSA, a inregistrat in primul trimestru venituri nete de 47,2 miliarde de euro (52 de miliarde de dolari). Producatorul Jeep, Dodge, Peugeot si al altor marci a declarat…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost mutat, duminica, din sectia de terapie intensiva in care se afla de la 5 aprilie, dar ramane spitalizat, anunta Corriere della Sera, potrivit AFP, scrie news.ro.Magnatul in varsta de 86 de ani, internat in spitalul San Raffaele din Milano din cauza…

- Guvernul italian a anunțat marți stare de urgența privind imigrația in urma unei „creșteri puternice” a fluxurilor de imigranți pe Marea Mediterana, potrivit unui comunicat citat de Reuters. Starea de urgența va fi susținuta de o finanțare inițiala de 5 milioane de euro, a declarat ministerul pentru…