Stiri pe aceeasi tema

- La un an de cand a divorțat de Steliano Filip, Bianca Marina, fosta soție a fotbalistului care a retrogradat cu Dinamo in Liga 2, a vorbit pe larg despre motivele care au dus la destramarea casniciei dintre cei doi. Steliano Filip și soția sa, Bianca Marina, au divorțat in februarie 2021, dupa mai…

- Nu a trecut nici un an de la pronunțarea divorțului intre Steliano Flip și Bianca Marina, dar fosta soție a fotbalistului a simțit ca poate sa vorbeasca despre adevarata cauza a desparțirii lor. In cel mai recent interviu acordat Antena Stars, bruneta a dezvaluit ce a provocat neințelegerile din casnicia…

- Brigitte a anunțat ca divorțeaza de Florin Pastrama, dupa 3 ani de casnicie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a facut mai multe dezvaluiri despre motivele care au dus la desparțire. L-a dat afara din casa și regreta anii pe care i-a petrecut alaturi de el. Brigitte Pastrama a luat decizia de a pune punct…

- Amandoi sunt celebri, au avut parte de o cariera rasunatoare in fotbal, insa la un capitol Iasmin Latovlevici ”l-a luat” pe Lukas Szukala. Cei doi prieteni au ieșit impreuna cu familiile la un restaurant luxos din Capitala, iar Iasmin Latovlevici i-a dat lecții atunci cand vine vorba despre narghilea…

- Ion Dichiseanu s-a stins din viața in urma cu un an, la varsta de 87 de ani. Actorul avea grave probleme de sanatate și a fost internat timp de trei luni la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca din București. Ion Dichiseanu iși doarme somnul de veci la cimitirul Bellu din Capitala. Iata cum arata mormantul…

- Un barbat in varsta de 41 de ani si-ar fi omorat fosta sotie, dupa ce a intrat cu masina in piciorul unei pasarele pietonale din zona Pipera, din Capitala. In urma investigatiilor, se pare ca soferul ar fi provocat intentionat accidentul, pentru a se razbuna pe femeie.

- Fiica cea mica a Anamariei Prodan a fost surprinsa zilele trecute pe strazile din Capitala, dar nu singura, ci alaturi de un baiat de oraș. Cei doi nu au ezitat sa aiba gesturi de apropiere, iar acum au lasat multe semne de intrebare. Sa fie oare ceva mai mult decat o simpla prietenie? Va lasam sa urmariți…