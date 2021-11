Stiri pe aceeasi tema

- Jeni Nicolau, sfașiata dupa pierderea artistului Petrica Mațu Stoian. Artista a facut marturisiri pentru Antena Stars in lacrimi. Cantareața a dezvaluit care era relația dintre ea și artist și cand au vorbit pentru ultima data.

- # Acuzat de proxenetism și arestat la Nisa in urma cu un deceniu, Dan Davidoiu a devenit columbofil dupa ieșirea din inchisoare Recunoscut ca membru al lumii interlope din Muscel, dar extrem de discret in ultima perioada, Dan Davidoiu a fost condus pe ultimul drum la finalul saptamanii trecute, cand…

- Jurnalistul Horia Alexandrescu – fondator al ziarului Curierul Național – a murit, luni dimineața, la varsta de 74 de ani. Anunțul morții ziaristului a fost facut de catre fiica sa, jurnalista Anca Alexandrescu: „Tata a plecat!”.Ziarist "de–o viata", maestrul și-a petrecut cinci decenii din viața…

- Alex Nițu, tanarul de 25 de ani gasit mort in Ramnicu Sarat, in cabina TIR-ului sau, a fost inmormantat. Familia distrusa l-a condus pe acesta pe ultimul drum in șiroaie de lacrimi, iar colegii de munca l-au dus la groapa intr-o coloana de TIR-ului, primul fiind chiar cel in care și-a dat ultima suflare.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au avut astazi o noua infațișare la tribunal, cei doi fiind in proces pentru custodia celor doi baieți. Artista a facut noi declarații și a recunoscut ca spera ca acesta sa fie ultimul termen, iar situația sa se rezolve. „Sper ințelegere. Sper sa fie ultimul termen…

- Printre persoanele aflate la fata locului se numara membrii familiei, prieteni, cat si multe personalitati care l au admirat de a lungul carierei sale.Inmormantarea legendarului sportiv, Ivan Patzaichin, a avut loc marti, 7 septembrie 2021, la Cimitirul Bellu din Capitala. Regretatul canoist a fost…

- Nicole Cherry a petrecut in club, pe melodiile lui Tyga, deși este insarcinata in 6 luni. Dupa o noapte de dans și distracție pe ritmuri rap, artista a acordat un interviu, pentru Antena Stars, in care a dezvaluit ca este o ”norocoasa”, pentru ca are o sarcina fara probleme.

- Jale și durere mare ieri pentru toți cei care l-au cunoscut pe Claudia Despa, unul dintre cei trei tineri morții in accidentul de saptamana trecuta din Focșani. Tanarul a fost inmormantat, iar pe drumul spre cimitir a fost condus pe ultimul drum de peste 200 de persoane.