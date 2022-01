Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Racaciuni au reținut un barbat de 33 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie. La data de 31.12.2021, in jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre o tanara de 25 de ani,…

- Natalia Moloșag, care a demisionat din funcția de Avocata a Poporului, a invocat articolul 85, alineatul 4 din Codul Muncii in solicitarea sa de „retragere a cererii”, expediata Parlamentului. Articolul invocat de aceasta spune ca „timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie,…

- Creșterea economica, in 2022, va fi mult sub așteptari: Ce spune președintele Consiliului Fiscal Creșterea economica, in 2022, va fi mult sub așteptari: Ce spune președintele Consiliului Fiscal Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, a afirmat, la Profit News TV, ca datele privind cresterea…

- Proiectul de lege care modifica o prevedere din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, in sensul aplicarii cotei reduse de TVA de 5% și pentru manualele școlare și carțile in format audio, multimedia sau electronic, a fost adoptat de catre Camera Deputatilor, legea merge la promulgare. Potrivit expunerii…

- Datele privind cresterea economiei romanesti in trimestrul III, care au surprins negativ piata si i-au determinat pe economisti sa revizuiasca in jos estimarile pentru acest an, reflecta faptul ca in Romania, ca si in alte state, exista o revenire inegala a economiei, afirma, la Profit News TV, presedintele…

- Completul de divergența care dezbate apelurile celor judecați pentru moartea a 65 de oameni in incendiul de la Colectiv a eliminat, miercuri, articolul care prevede agravarea faptelor funcționarilor trași la raspndere in acest caz. Concret, explica avocații din dosar a fost eliminat articolul…