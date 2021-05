Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca nu va accepta ideea ca Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) sa fie transformata intr-o sectia similara, cu o alta denumire, in cadrul Parchetului General, anun'[ Agerpres. "Au fost mai multe runde de dezbateri in Senat.…

- Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca este surprins de decizia ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a cere amanarea legii 5G si daca aceasta i-a oferit explicatii in acest sens. “Am vazut ca a si comunicat. Lucrurile sunt clare, ramane asa cum a stabilit Guvernul.…

- Comisia Juridica a amendat joi forma initiatorilor, in sensul ca, de la incheierea procesului, judecatorii au la dispozitie, in cazuri exceptionale, maximum 120 de zile (fata de 90 de zile cat prevedea propunerea legislativa in forma initiatorilor) pentru pronuntarea sentintei si motivarea hotararii…

- Modul de calcul al valorii pensiei magistraților și al vechimii in munca vor fi modificate, pentru a nu mai exista situații in care pensia sa fie mai mare decat salariul sau persoane care vin pentru scurta perioada in magistratura sa se poata retrage in scurt timp din funcție. Ministrul Justiției a…

- Forma raportului privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, cu mai multe amendamente, nu este cea agreata in coalitia de guvernare, dar s-a intrat "in linie dreapta" in ceea ce priveste desfiintarea SIIJ, ceea ce este cel mai important, a declarat joi ministrul Justitiei,…

- "Aceasta Sectie speciala nu trebuie desfiintata. Cu alte cuvinte, vom vota impotriva desfiintarii Sectiei speciale. Mai mult, vom face toate demersurile necesare de a ataca la Curtea Constitutionala in cazul in care proiectul de lege de desfiintare a Sectiei speciale va trece prin Parlament", a declarat…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, miercuri, ca se lucreaza la o agenda comuna Guvern - sistem judiciar - Parlament care sa puna in prim-plan "reactia severa" a statului impotriva criminalitatii organizate si coruptiei. Afirmatiile au fost facute la dezbaterea publica organizata…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a reacționat joi dupa ce liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, a declarat ca proiectul de lege de desființare a SIIJ va avea in Parlament o „soarta incerta” daca ramane in forma Guvernului: „Nu ne-a oprit nimeni sa discutam, am discutat…