- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca isi doreste o sesiune parlamentara extroardinara la Senat pentru adoptarea legii de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, el precizand ca la inceputul lunii iulie va veni si punctul de vedere al Comisiei de la Venetia pe…

- Comisia Juridica a amendat joi forma initiatorilor, in sensul ca, de la incheierea procesului, judecatorii au la dispozitie, in cazuri exceptionale, maximum 120 de zile (fata de 90 de zile cat prevedea propunerea legislativa in forma initiatorilor) pentru pronuntarea sentintei si motivarea hotararii…

- Iohannis a subliniat ca avizul conform al CSM este opozabil doar ministrului Justiției, nu și șefului statului.”Președintele nu sta in niciun fel de aviz conforn sau neconform. Daca avizul CSM devine conform, atunci CSM va putea refuza propunerea ministrului, nu pe președinte”, a declarat Iohannis,…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, i-a dat replica președintelui PNL, Ludovic Orban, care afirma recent ca modificarile la legile justiției trimise recent la CSM nu au fost discutate in coaliție.„A turna gaz pe foc e greșit, pe niște legi atat de importante, și, pe un subiect atat de important, discuțiile…

- Deputații din Platforma „Pentru Moldova” și Partidul „Șor” au depus o sesizare la Curtea Constituționala. Aceștia spun ca pentru dizolvarea Legislativului nu exista temeiuri juridice. Adresarea a fost facuta in legatura cu sesizarea șefei statului, Maia Sandu, care a solicitat Curții Constituționale…

- Nici bine nu s-au stins ecourile generate de ipostaza in care a fost surprins recent ministrul Sanatații, pe holurile Parlamentului, ca un alt reprezentant al Guvernului Cițu a fost pozat fara masca de protecție. E drept ca nu in sediul Legislativului, ci in aer liber. Deja ministrul a ieșit cu explicații…