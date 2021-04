Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce FMI a prezentat marți prognoza economica actualizata, conform careia PIB-ul Romaniei ar urma sa aiba o crestere de 6,0% in 2021: „Vești fantastice pentru toți romanii”, arata Mediafax. „FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere…

- Vicepremierul Dan Barna, coliderul USR-PLUS, a declarat miercuri, la B1 TV, ca decizia de clasare a dosarului 10 August „e o chestiune de care ar trebui sa ne fie rușine ca stat”. A mai spus, de asemenea, ca exista „parghii juridice pentru ca acest dosar sa nu devina un alt eșec al sistemului nostru…

- Deputatul USR Mihai Polițeanu afirma ca președintele Klaus Iohannis „o ia un pic pe aratura” in cazul dosarului 10 august pentru ca vinovația pentru inchiderea dosarului nu ii aparține ministrului Justiției, Stelian Ion, ci DIICOT-ului unde Klaus Iohannis a numit-o șefa pe Georgiana Hossu. Citește…

- Premierul Florin Citu s-a declarat dezamagit de clasarea dosarului "10 august" si a aratat ca a avut discutii cu ministrul Justitiei, Stelian Ion, cu privire la posibile cai de atac. "Este o decizie a tribunalului si nu pot sa comentez decat ca cetatean ca sunt dezamagit ca vedem ca in Romania nimeni…

- Judecatoarea Simona Marcu, fost presedinte al CSM, il acuza pe ministrul Justitiei, Stelian Ion, ca manipuleaza ambasadele pentru a dezinforma opinia publica pe tema desfiintarii SIIJ. Judecatoarea afirma ca ministrul le-a ascuns ambasadorilor faptul ca majoritatea judecatorilor din tara s-au exprimat…

- Kelemen Hunor a comentat diferitele sporuri din sistemul de stat, precizand ca nu este obligatoriu sa lucrezi la stat daca sunt asa de multe pericole la fiecare colt. Francisc Toba, asociat cu reprimarea sangeroasa a Revoluției din 1989, a depus juramantul ca deputat „Eu am spus ca trebuie sa…

- Fost ministru al Justiției, Ana Birchall, considera ca modificarea statutului prefecților prin OUG astfel incat aceștia sa poata fi membri de partid, decizie luata miercuri de Guvern, ar putea fi declarata neconstituționala. Ea semnaleaza ca actualul ministru al Justiției, Stelian Ion, afirma in…

- ​Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri ca „126.000 de angajați din sistem care sunt la interfața directa de lucru cu elevii și studenții” vor avea prioritate la vaccinare pana la data de 8 februarie, cand urmeaza sa inceapa semestrul al doilea al anului școlar. „Am identificat in…