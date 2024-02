Pe 5 februarie 2024, Judecatoria Pitești l-a condamnat pe Stelian Craciun, un interlop din Argeș, la doi ani de inchisoare cu executare pentru violarea sediului profesional. Acesta este acuzat de agresarea primarului Ion Georgescu de la Mioveni. La randul lui, edilul este, in prezent, in arest la domiciliu intr-un alt dosar in care este judecat pentru trafic de influența , fiind suspendat din funcție. Incidentul s-a petrecut in seara zilei de 11 februarie 2022 cand interlopul a patruns peste primarul Ion Georgescu in birou și s-a luat cu el la cearta. Edilul i-a solicitat acestuia sa iasa din…