”Stejarii” au marcat primele puncte pe noul stadion ”Arcul de Triumf”

Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire in regim de urgența are loc, luni, la Bruxelles, pe tema restricțiilor de calatorie impuse de apariția unei noi tulpini de coronavirus. Ambasadorii statelor europene se vor intalni intr-o celula de criza pentru a discuta, printre altele, despre masuri precum testele PCR pentru cetațenii…

- Nationala de handbal feminin a Rusiei a invins, vineri, campioana mondiala en-titre, Olanda, scor 33-27 (18-13), si incheie pe locul 5 la Campionatul European din Danemarca. Tot vineri vor avea loc si semifinalele, intre Franta - Croatia si Norvegia - Danemarca, informeaza News.ro. Romania…

- Condiții de pregatire de cinci stele și 18 grade Celsius! Așa i-a așteptat stațiunea turca Antalya pe cei 44 de jucatori ai naționalei noastre de rugby aleși de selecționerul Andy Robinson pentru acest stagiu de pregatire. Vești bune pentru Romania: O agenție europeana se instaleaza la noi. O sa ne…

- Romania s-a calificat in faza principala a grupelor la Campionatul European de Handbal datorita victoriei cu Polonia. Dar pentru accederea in semifinalele competitiei se anunta o misiune aproape imposibila. Pentru ca „tricolorele” vor porni cu zero puncte din prima faza a grupelor. In vreme ce Norvegia…

- In urma cu 40 de ani , ”stejarii” se luptau de la egal la egal cu granzii rugbyului mondial și, mai mult decat atat, dadeau de pamant cu ei. Naționala Franței a avut parte de o amintire deloc placuta pe Giulești, acolo unde a suferit una dintre cele mai severe infrangeri. Romania a invins, 15-0, punctele…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa joi, in deplasare, de reprezentativa Suediei, cu scorul de 33-30 (20-12), in meci contand pentru grupa a 8-a a preliminariilor CE2022, potrivit news.roPrincipalii marcatori tricolori au fost Dumitru 6 goluri, Negru 4, Cabut 4, Bujor 4,…

- Tara noastra are 316 de decese, in vreme ce rata de mortalitate cea mai mare este in Belgia, care are 940 de decese la un milion de locuitori. In primele zece țari de pe continent se afla, printre altele, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia și Franța. Republica Moldova are și ea o valoare ridicata…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat. Conform acestor date, in primele sase luni ale acestui…