- Sorana Cirstea a fost invinsa de slovena Tamara Zidansek, cu 7 6 7 4 , 6 1, duminica, la Paris, in optimile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului.Sorana Cirstea 31 ani, 54 WTA s a inclinat dupa o ora si 26 de minute in fata unei jucatoare mai slab cotate 23 ani,…

- Finala turneului de tenis ATP de la Belgrad (Serbia), dotat cu premii totale de 511.000 de euro, se va disputa sambata intre sarbul Novak Djokovic, 1 ATP, principal favorit, si slovacul Alex Molcan (255 ATP), transmite AFP. In semifinale, Djokovic l-a eliminat cu 6-1, 4-6, 6-0, pe slovacul Andrej Martin…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a abandonat dupa calificarea in sferturile de finala ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franta), din cauza unei accidentari, informeaza site-ul WTA. Andreescu, favorita numarul 3 a acestei competitii, de categoria WTA 250, dotata…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina a completat tabloul sferturilor de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza (Spania), cu 6-4, 6-2, joi, in optimi. Svitolina, a cincea favorita, are acum 7-5 in meciurile…

- Tenismanul croat Marin Cilic, cap de serie numarul 6, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii in valoare totala de 419.470 de euro, dupa ce l-a invins in trei seturi, pe 6-3, 1-6, 6-4 pe tanarul jucator spaniol Carlos Alcaraz (17 ani), intr-o…

- Grecul Stefanos Tsitsipas l-a invins duminica pe rusul Andrei Rublev dupa doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, in finala turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro. Stefanos Tsitsipas, 22 de ani, locul 5 ATP, favorit nr. 4, a castigat astfel in premiera…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, numarul unu mondial, si-a facut o revenire triumfatoare pe zgura, reusind sa se califice in optimile de finala ale turneului WTA de la Charleston (SUA), dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe japoneza Misaki Doi, intr-o partida disputata miercuri. Barty…

- Jucatoarea de tenis Andreea Prisacariu a castigat finala turneului ITF 15K desfasurat in Antalya (Turcia), anunta CS Dinamo.