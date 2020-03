Stiri pe aceeasi tema

- Și la nivelul Primariei Snagov au fost discutate masurile ce se pot lua pentru rezolvarea problemelor ce pot aparea in achiziționarea de alimente, apa sau medicamente, in cazul persoanelor de peste 65 de ani, carora autoritațile le-au recomandat izolarea la domiciliu. Articol publicat in Jurnalul de…

- CL Mogoșoaia a aprobat Procedura privind sprijinirea persoanelor de peste 65 de ani, fara susținatori sau alta forma de ajutor, domiciliate sau avand reședința pe teritoriul comunei. Valentin Ciobanu ii va coordona pe voluntarii care vor ajuta cu livrarea produselor de stricta necesitate, dupa ce primesc…

- Primaria municipiului va demara de luni, 30 martie 2020, o actiune de impartire de ajutoare alimentare persoanelor identificate in cursul acestei saptamani ca avand varsta peste 65 de ani si fara apartinatori. Sprijinul va consta in furnizarea la domiciliu a cate unui pachet in greutate de 14 kilograme…

- Update „Am inceput sa distribuim apa și alimente celor care se afla in izolare și au solicitat acest lucru. Sprijin am oferit și celor in varsta, care ar trebui sa ramana in casa. Astfel de acțiuni vor avea loc des. Va rugam, stați in casa! Trebuie sa ramanem sanatoși!” Acesta este mesajul pe care l-a…

- Primarul comunei Moara – Vlasiei, Andrei Filip, a anunțat convocarea din nou, pe 19 martie, a Comitetului Local pentru Situații de Urgența deoarece ”exista suspiciunea ca unii concetațeni de-ai noștri veniți din zone ”galbene”, conform tabelului postat mai jos, nu ar fi binevoit sa respecte autoizolarea,evitand…

- Primarul comunei Ștefaneștii de Jos, Robert Ionel Ștefan, recomanda tuturor locuitorilor comunei sa se protejeze, sa citeasca cu atenție masurile privind prevenirea infecției cu coronavirus, dar și recomandarile aparatului guvernamental. ”Este foarte important și sa se respecte cu strictețe recomandarile.…

- Pentru un club sportiv inființat cu mai puțin de un an urma, performanțele sportive obținute sunt deja remarcabile. Cei aproximativ 100 de mici fotbaliști care fac parte din Clubul Sportiv Ștefaneștii de Jos au reușit sa obțina trofee demne de invidiat in competițiile interjudețene, spre mandria comunitații,…

- Jurnalista Cristina Țopescu a fost gasita fara suflare, duminica seara, de politisti, in casa sa din comuna Tunari. Informatia privind decesul a fost confirmata de managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu. Cel mai probabil, Cristina Topescu a murit pe 28 decembrie 2019, in cursul…