Stefanel închide magazinele de pe piața românească Grupul italian de moda Stefanel, unul dintre deschizatorii de drumuri pentru retailerii straini din industria modei, intrat in Romania in 1991, a semnat actele pentru dizolvarea și lichidarea filialei locale. Operațiunea se va derula fara numirea unui lichidator, releva date analizate de Profit.ro . In februarie, s-a anunțat ca grupul italian de moda Stefanel se pregatește sa iși inchida toate magazinele din Romania, afacerea fiind preluata de un alt retailer italian de moda, OVS. dar cu prețuri reduse. In 2019, Stefanel a avut in Romania afaceri de 23,9 milioane lei și o pierdere de aproape 11… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

