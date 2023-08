Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a declarat, vineri, la Targu Mures, ca nu intelege decizia Damen Holding BV de a anula asocierea cu statul roman privind Santierul Mangalia, intrucat Damen nu este intr-o pozitie in care ar avea vreunul dintre drepturi atinse,…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, a avut miercuri, 2 august, o intalnire cu reprezentantii asociatiei patronale PATROMIL, dialogul vizand identificarea unor solutii comune pentru revitalizarea industriei de aparare, conform unui comunicat al

- Ministrul Economiei dorește reorganizarea programelor de finanțare: „Este momentul sa schimbam filosofia si sa gasim noi metode” Ministrul Economiei dorește reorganizarea programelor de finanțare: „Este momentul sa schimbam filosofia si sa gasim noi metode” Ștefan-Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, și-a exprimat increderea ca vom observa scaderi de prețuri la produsele de baza incepand cu luna august, fapt care reflecta existența unui dialog normal intre statul roman și actorii din piața, conform informațiilor transmise…

- Doar sase plaje de pe litoralul romanesc au primit eticheta de calitate Blue Flag. Putin pentru cei 245 de km de litoral. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea , a transmis duminica despre sezonul turistic ca litoralul este pregatit sa primeasca turisti si ca daca…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prezentat joi Executivului, in prima lectura, proiectul ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, care are ca scop implementarea unui…

- „Este o intrebare la care in mod firesc nu ar trebui sa raspund eu, avand calitatea de ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Ceea ce insa a fost anuntat de catre premier in sedinta de Guvern este ca sunt in discutii aceste doua variante, fie un acord voluntar, fie o ordonanta de urgenta.…

- „Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor si informatiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turistilor si in mass-media, INSP – Institutul National de Sanatate Publica, care monitorizeaza atent calitatea apei in perioada estivala, a anuntat ca nu exista…