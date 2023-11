Ștefan Mitroi: Între lumi La cațiva pași de Manastirea Neamțului, pe mana stanga, unde incepe drumul sa urce, sta rezemat de padurea ce sta, la randul ei, rezemata de cer Schitul Vovidenia. Parintele Mihail, starețul schitului, a ajuns in urma cu 29 de ani aici. Și inca se mai mira de frumusețea locului. Și inca mai invața limba copacilor din jur pe care o vorbește destul de bine. Și inca mai cauta adancimile liniștii de peste paduri, ce este atat de multa incat poți lua intruna din ea fara sa se termine vreodata. Sunt patru monahi in tot schitul. Care au prea puține maini pentru cate treburi sunt zilnic de facut. Parintele… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

