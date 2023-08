Ștefan Horvath, Cel mai tanar violonist de la Opera Romana din București: ”Cel mai scump instrument pe care am cantat, un Stradivarius de 15 milioane euro”. Artistul ce a cantat pe cele mai prestigiose scene ale muzici clasice ne prezinta un top 3 personal al bijuteriilor muzicale la care a avut onoarea sa cante. Totodata ne explica diferența de a canta pe un instrument produs astazi de o firma consacrata și unul realizat in urma cu trei secole, de celebri lutieri ai lumii. ”Cea mai valoroasa vioara la care am cantat a fost un Stradivarius din 1711, o vioara evaluata la 15 milioane de euro. Pe…