Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 8 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 am putut sa il cunoaștem pe Ștefan Antohi, un tanar in varsta de 21 de ani care s-a confruntat cu un incident neașteptat in timp ce gatea. La final, Catalin Scarlatescu i-a dat o lecție surprinzatoare.

- Ediția din aceasta seara a adus și un moment cel puțin amuzant, atunci cand a venit randul lui Alexandru Ionuț Sava sa gateasca. Increzator in abilitațile sale in bucatarie, concurentul nu s-a remarcat doar pentru ceea ce a pregatit, ci și pentru dialogul comic pe care l-a avut cu chef Catalin Scarlatescu.

- Ieri seara, la Chefi cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, intr-o ediție a emisiunii care a fost lider de audiența. Competiția continua mai aprig ca niciodata in aceasta seara, cand intrecerea pentru amuleta va isc

- Ieri seara, la Chefi cuțite, Catalin Scarlatescu a inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, intr-o ediție a emisiunii care a fost lider de audiența. Competiția continua mai aprig ca niciodata in aceasta seara, cand intrecerea pentru amuleta va isca cele mai aprinse discuții.

- Paul Manole a avut probleme medicale in urma cu mai mulți ani, dupa ce a trecut de la obezitate la anorexie. Acesta nu a fost susținut de familia sa in privința stilului de viața și a suferit din cauza colegilor care il batjocoreau.

- Puya și Melinda, concurenții de la America Express, au facut show total in bucataria Chefi la cuțite. Cei doi au venit sa le faca o surpriza juraților, in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, in ediția 4 din sezonul 11 al show-ului culinar de pe 3 aprilie 2023.

- In ediția a doua din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite Jean Gavril și Dinu, fratele sau, au facut show in bucatarie. Cei doi foști concurenți de la America Express i-au pregatit lui Catalin Scarlatescu o surpriza de proporții.

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi de la noi. Concurentul de la America Express: Drumul Aurului și juratul de la Chefi la Cuțite are și propriul restaurant. Iata ce preț au garniturile preparate de acesta și angajații lui.