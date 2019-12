Stiri pe aceeasi tema

- De plevușca naționala sa nu mai vorbim! Iohannis vrea sa dovedeasca faptul ca in materie de integritate „n-are mama, n-are tata” (ai lui sunt in Germania), așa incat pe langa decorația lui Nastase, s-ar putea sa-i lipseasca și pe Berlusconi și Chirac de decorațiile le-au fost acordate de predecesorii…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca o eventuala retragere a decoratiei pe care a primit-o in 2002 nu are nicio justificare, precizand ca a participat la receptia organizata de Ziua Nationala la Palatul Cotroceni crezand ca, in al doilea mandat, presedintele Klaus Iohannis va incerca sa ajute…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca a decis sa retraga decorațiile tuturor peroanelor care au condamnari penale.Președintele a facut precizarea, dupa ce a fost intrebat daca ii va retrage distincția lui Adrian Nastase, care a participat la recepția de 1 Decembrie…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți ca a decis sa retraga decorațiile tuturor peroanelor care au condamnari penale și ca a inceput efactiv aceasta procedura. El a facut aceste precizari dupa ce a fost intrebat daca ii va retrage distincția lui Adrian Nastase, care a participat la recepția de…

- Traian Basescu a declarat ca prezența lui Adrian Nastase la recepția de Ziua Naționala de la Cotroceni este ”un truc”, un semnal politic pe care președintele Klaus Iohannis a vrut sa-l transmita. ”Un președinte nu poate condamna dincolo de ce a condamnat justiția. (...) Adrian…

- Tommy Iuliu Joul Tomescu, cel care a organizat mitingurileDiasporei din 10 august, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa-i retraga ordinuluiSteaua Romaniei lui Adrian Nastase. Dupa ce fostul premier a participat, duminica seara, larecepția organizata la Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale in calitate…

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, a participat, duminica seara, la recepția organizata de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale. Acesta este primul eveniment organizat de administrațiaprezidențiala la care participa fostul premier dupa executarea pedepsei…

- Klaus Iohannis a primit din partea Ministerului Apararii Naționale, vineri, 29 noiembrie, la Palatul Cotroceni, in cadrul ceremoniei de decorare a unor cadre militare și personal civil cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, distincția „Emblema de Onoare a Armatei Romaniei”. De notat ca,…