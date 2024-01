Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei masculin Steaua Bucuresti a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formatia poloneza Projekt Varsovia, scor 0-3, in mansa tur din sferturile Challenge Cup, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 23-25, 20-25, 21-25.Partida retur va avea loc in deplasare, peste o saptamana,…

- Steaua București s-a calificat in sferturile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a invins-o acasa pe Helios Grizzlys Giesen, 3-1 (21-25, 25-20, 25-20, 25-19). In tur, germanii caștigasera cu 3-2 Pentru al doilea an la rand, echipa militara se va afla intre primele opt echipe din Challenge Cup, a treia…

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti a invins miercuri, pe teren propriu, formatia bulgara Levski Sofia, scor 3-2, in mansa retur din optimile Challenge Cup, dar a ratat calificarea in faza sferturilor de finala.Scorul pe seturi a fost 21-25, 27-25, 25-23, 15-25, 15-12, potrivit news.ro.…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins joi, in deplasare, formatia sarba Tent Obrenovac, scor 3-0, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup. In 2023, CSM Lugoj a jucat finala competitiei.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-13, 25-22, potrivit news.ro. Finalista a competitiei…

- CS Dinamo Bucuresti s-a calificat in finala Ligii Nationale de rugby, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 20-19, joi seara, in Ghencea, in prima semifinala, potrivit Agerpres.Dinamo a condus cu 8-0, dar Steaua a reusit sa intoarca scorul (11-8). Meciul a continuat cu rasturnari…

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti a invins joi, in deplasare, formatia olandeza Numidia VC Limax Linne, scor 3-0, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-22, 32-30, 25-22.Partida retur va avea loc saptamana viitoare, iar castigatoarea…

- Echipa de volei masculin Steaua Bucuresti a invins miercuri, pe teren propriu, formatia austriaca Ried Im Innkreis, scor 3-1, in mansa tur din faza 16-ilor Challenge Cup. Dinamo Bucuresti joaca joi, potrivit news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-18, 25-13, 19-25, 25-16.Partida retur va avea loc…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost invinsa marti, in deplasare, de formatia elvetiana Aesch Pfeffingen, scor 3-2, in mansa retur tur din faza 16-ilor Challenge Cup, dar s-a calificat in optimile competitiei gratie victoriei din tur.Scorul pe seturi a fost 12-25, 18-25, 25-19, 25-14, 15-5, potrivit…