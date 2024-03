Opinie GSP: Arădenii, victime colaterale într-un război care nu le aparține Decizia de a le pedepsi pe Dinamo și UTA cu aceeași unitate de masura, dupa meciul direct din 8 martie, mi se pare nefondata. Și asta, pentru simplul motiv ca, cei care s-au incaierat, pe strazi, langa Manastirea Cașin ori in interiorul stadionului, nu au fost suporteri aradeni! Cei care s-au batut au fost suporterii echipelor Dinamo București și CSA Steaua București, care nu au gasit nimic altceva de facut decat sa-și etaleze un nou episod al rivalitații de-o ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

