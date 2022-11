Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), va deveni acționar majoritar al companiei aeriene Blue Air, a declarat președintele autoritații, Florian Daniel Geanta.

- Preluarea a 75% din actiunile companiei era una dintre garantiile pentru ajutorul de stat in valoare de 300 mil. lei pe care Blue Air l-a primit de la statul roman.Reamintim ca in 6 septembrie Blue Air a suspendat toate cursele programate pana in data de 12 septembrie, motivand ca Ministerul Mediului…

- Statul, prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, va prelua 75% din acțiunile companiei Blue Air, devenind astfel acționar majoritar al companiei. „Am fost instiintati de inceperea acestei proceduri. Pana la preluarea oficiala va fi un proces pe care va trebui sa il parcurgem, nu stim…

- Problemele de la compania Blue Air sunt din ce in ce mai mari, iar datoriile acumulate catre bugetul de stat sunt in creștere. Inspectorii ANAF au pus sub sechestru Boeingul 737-500 inmatriculat YR-AME deținut de compania aeriana Blue Air. Intr-un raspuns transmis BOARDINGPASS, compania low-cost confirma…

- Peste 80% din totalul procedurilor de insolventa gestionate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului(AAAS) functioneaza pe legea veche, a declarat, joi, Florian Daniel Geanta, presedintele Autoritatii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Compania aeriana low-cost Blue Air a informat ministerul Transporturilor inca din august 2021 ca are nevoie de „o infuzie rapida” de cel puțin 54 de milioane de euro, „indispensabili supraviețuirii Blue Air”, potrivit unui document intrat in posesia Libertatea.Florin Cițu, la acea data premier, și Catalin…

- Seful ANPC, Horia Constantinescu a declarat miercuri, la Digi24, despre situatia de la Blue Air, ca autoritatea ia in calcul depunerea in continuare de sesizari catre organele de cercetare penala.Ne dorim sa intelegem daca ceea ce se intampla a fost cu intentie sau imbraca sau nu si o forma…

