Statul român subvenționează industria chineză Modelul electric al Dacia, Dacia Spring, este fabricat integral in China și apoi adus in Romania cu vaporul. Au fost cumparate deja mai mult de 10.000 de exemplare, fiecare cu un bonus de cate 10.000 de euro, ceea ce inseamna ca statul roman a sponsorizat industria chineza de automobile cu peste 100 de milioane de euro. Sprin costa 22.1000 euro fara aplicarea subvențiilor, in timp ce la lansare prețul era 18.300 euro. Spring este produsa la uzina din orașul Shiyan, provincia Hubei, intr-o uzina pe care Renault o deține impreuna cu Dongfeng Motor Group (China) și cu Nissan. Joint-venture-ul a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

