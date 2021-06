Stiri pe aceeasi tema

- Pare un scenariu de ficțiune dar va asiguram ca este cat se poate de adevarat. Statul roman deține și intreține o companie doar pentru a citi lunar cateva apometre. Societatea aparține ministerului Economiei și nu face decat sa factureze apa termala care ajunge la cateva hoteluri din Geoagiu Bai. Și,…

- Adunarea Generala a Acționarilor S.C. Piețe S.A. a revocat, marți, Consiliul de Administrație al Piețe S.A., dupa ce aceasta societate a ajuns dintr-una profitabila intr-una care a inregistrat pierderi... The post Nou Consiliu de Administrație la S.C. Piețe S.A. Fritz: Societatea devenise, de doi ani,…

- Ați auzit pana acum de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica? Daca nu, va spunem noi. Este o instituție a statului roman care exista in fiecare județ și din care fac parte mai mulți demintari ori funcționari angajați tot la stat, dar la alte instituții. De exemplu consilieri județeni, subprefecți,…

- SIF Hoteluri SA, companie deținuta in proporție de 99% de SIF Banat-Crișana, condusa de fostul ministru de Finanțe Bogdan Dragoi, a inchis și scos la vanzare, din iunie 2020, hotelul Rusca din Hunedoara. Compania a disponibilizat 32 de persoane dintre angajații hotelului și a pastrat doar doi. In raportul…

- La o luna dupa ce ziarul a dezvaluit ca societatea SD3 Salubritate și Deszapezire SRL a Sectorului 3 achita 250.000 de euro unei companii deținute, prin alte firme, de parinții primarului Robert Negoița, Agenția Naționala de Integritate verifica daca exista sau nu un conflict de interese in acest caz.Banii…

- "O societate libera, in sensul liberal al termenului, deci una care este bazata pe proprietatea privata si respectul proprietatii private, trebuie sa aiba totusi si parghiile prin care sa se apere de evenimente externe, cum ar fi razboi sau o pandemie. In contextul acesta, in care masurile sunt liberticide,…

- Cum poti incasa mii de euro lunar fara sa faci nimic? Foarte simplu: te numeste partidul intr-unul sau mai multe consilii de administratie, la stat. In ultimii ani, conducerile companiilor de stat au fost capusate de clientela de partid. Au fost numiti oameni fara nicio pregatire in domeniul respectiv,…