- Unele dintre strazile importante ale municipiului intra in reabilitare in cadrul a doua proiecte de reabilitare, cu finanțare prin Programul Național "Anghel Saligny".Printre acestea se afla bulevardele Independenței și Libertații, dar și Calea Domneasca. “Start lucrari in cadrul celui mai mare proiect…

- 08.03.2023 Anunț de presa privind inceperea proiectului “GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD PENTRU TRIX FRESH S.R.L.” TRIX FRESH S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul ” „GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD” proiect nr. RUE 276 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate…

- Klaus Iohannis a declarat ca susținerea femeilor pentru a se implica in viața publica și profesionala trebuie sa fie permanenta. Președintele a pledat pentru implicarea femeilor in politicile de sustenabilitate, in educația și cercetarea pentru mediu și clima, precum și in economia verde.

- O privire de ansamblu asupra produselor financiare pentru microintreprinderi romanești, in contextul european Comisia Europeana prezenta in urma cu cațiva ani, printr-un raport oficial, importanța microcreditarii pentru companiile mici in U.E, prezentand puncte precum: In țara noastra, in ultimii 15…

- Statul va acorda un ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, caldura, gaze, dar și pentru lemne sau butelii, unor categorii de romani: pensionari, persoane cu dizabilitați ce au venituri mici, beneficiari de ajutor social și familii...

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, a declarat duminica, la Deva, ca solutia pentru scaderea pretului la energie este o crestere a productiei din surse relativ ieftine, cum sunt cogenerarea, energia verde sau cea nucleara. In acest context, el a aratat ca sunt investitii…

- Producatorul de electrocasnice Electroargeș a anunțat vineri la Bursa ca a atras 5 milioane de lei, intr-o emisiune de obligațiuni, pentru a finanța activitatea curenta, investiții și capital de lucru. „In urma Plasamentului Privat de obligațiuni, s-au subscris și platit un numar de 2.006.000 obligațiuni,…

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord final pentru REPowerEU, scutul energetic care va decupla gospodariile și IMM-urile europene de energia ruseasca. In cadrul acordului, Romania obține mai mulți bani pentru investiții in energie verde.