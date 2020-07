Statul indian Nagaland interzice vânzarea cărnii de câine Autoritațile statului indian Nagaland au interzis vânzarea carnii de câine și au oprit importarea sau comerțul cu câini pentru a fi folosiți pentru hrana, au spus oficialii, relateaza The Guardian și BBC.

Intedicția a fost anunțata dupa o campanie susținuta a activiștilor pentru drepturile animalelor.

Mâncatul carnii de câine este ilegal în anumite zone din India, dar în unele comunitati aceasta carne este considerata o delicatesa.

&"Guvernul statului a decis interzicerea importului comercial și comerțul cu câini precum și piețele de câini… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

