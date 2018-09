Statul german incearca sa opreasca preluarea firmelor nemtesti de catre chinezi Oficiali de rang inalt din Ministerul german al Economiei iau in considerare ideea infiintarii unui Fond suveran de investitii pentru a evita achizitionarea activelor germane de catre investitori din China si din Golf si pentru a pastra tehnologia valoroasa in tara, a anuntat miercuri publicatia Allgemeine Zeitung (FAZ), transmite Reuters.



Publicatia citeaza surse anonime care sustin ca recenta decizie a bancii germane de stat KfW de a cumpara actiuni in operatorul retelei de inalta tensiune 50Hertz pentru a preveni ca o firma din China sa achizitioneze participatia ar putea servi ca…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

