Polonia si-a justificat marti in fata partenerilor sai europeni, reuniti la Luxemburg, controversatele reforme, care - potrivit criticilor - ameninta independenta sistemului judiciar din aceasta tara, si a cerut abandonarea procedurii inedite de sanctiuni impotriva sa pe care o considera nedreapta, informeaza AFP. Secretarul de stat polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymanski, s-a declarat extrem de multumit de audierea de doua ore in fata omologilor sai din UE. "Cred ca am satisfacut curiozitatea tarilor UE cu privire la reforma sistemului judiciar din Polonia. Sunt convins ca ne apropiem…