Statul dă stimulent de 7000 de euro celor care devin părinţi prima dată Incepand din acest an, pentru nasterea primului copil, o familie sau un parinte singur poate primi circa 466.000 de ruble (7.300 de dolari), conform legii. Suma este echivalentul a circa de zece ori salariul mediu lunar national, conform datelor Serviciului Federal de Statistica. Pentru al doilea copil, suma ar fi de 616.000 ruble (9.600 de dolari), a precizat camera inferioara a parlamentului intr-un comunicat. In contextul in care rata natalitatii este mai mica de doua nasteri la o femeie, Rusia se lupta sa schimbe cursul scaderii demografice, populatia sa fiind acum de 147 de milioane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

