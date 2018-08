Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Externe a afirmat marti ca este profund dezamagit de "continutul negativ" la adresa Chinei din actul promulgat de presedintele american Donald Trump privind bugetul apararii SUA pentru 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministerul chinez de Externe a afirmat…

- Noua Zeelanda se alatura unui numar din ce in ce mai mare de state care elimina treptat utilizarea pungilor de plastic de unica folosinta, a anuntat vineri guvernul acestei tari. "Eliminam treptat pungile de plastic de unica folosinta pentru o mai buna grija fata de mediul nostru inconjurator si pentru…

- Apple este pe cale sa atinga o capitalizare de piata de 1 trilion de dolari, aceasta fiind cea mai valoroasa companie din lume la momentul actual, cu o valoare de piata de 935 mld. dolari, scrie CNN. Compania are nevoie de un impuls al preturilor actiunilor de 7 procente pentru a atinge…

- Apple este una dintre putinele companii la nivel mondial care reuseste sa aiba succes pe majoritatea pietelor pe care este prezenta. Se pare insa ca India este prima tara in care compania nu poate gasi o reteta a succesului pentru iPhone -uri, o situatie curioasa avand in vedere ca alte companii de…

- Presedintele SUA, Donald Trump agita steagul unui razboi comercial fara precedent cu China, insa asta nu impiedica o uzina din China sa confectioneze si sa vanda drapele americane si drapele pentru campania "Trump 2020". SUA si China, primele doua economii ale lumii, si-au impus reciproc tarife…

- Bucuresti, 9 iul /Agerpres/ - Statul roman "in niciun caz" nu ar trebui sa renunte la taxa suplimentara pe care a impus-o prin ordonanta de urgenta, in 2013, companiilor care au contracte de concesiune, a declarat luni deputatul independent Nicusor Dan, care a mai afirmat ca aceasta taxa "nu are nimic…

- Parlamentul a aprobat joi, cu 172 la 14 voturi, o propunere a premierului Boiko Borisov cu privire la elaborarea unui plan, pana la sfarsitul lui octombrie, in vederea unei reluari a construirii centralei nucleare pe malul Dunarii. Bulgaria a cheltuit deja aproximativ 1,8 miliarde de dolari…

- Volkswagen deschide trei noi fabrici in China, in cadrul unui joint-venture cu partenerul sau local, FAW Group, intr-o miscare pentru a-si mentine pozitia de lider de piata, scrie Bloomberg. Doua dintre cele trei fabrici vor fi in Tianjin si Foshan, spune Volkswagen intr-o declaratie prin…