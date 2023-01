Stiri pe aceeasi tema

- "Va voi arata acum, prieteni, ce prețuri uriașe exista in Romania in hipermarketuri.Șamponul costa 10 euro la 675 de mililitri, chiar și cu reducere. Scutecele pentru copii costa 117 lei. Celelalte produse vi le arat data viitoare, chiar și untul costa 20 de lei. E cam la jumatate la noi in Italia",…

- Din dosarul vamesilor spagari de la Albita s-a ales praful. Justitia ieseana a stabilit reteta svaiterului reprezentat de frontiera estica a Uniunii Europene. Peste Prut se poate trece fara multe comentarii, cata vreme se da „dreptul". La randu-le, vamesii sunt asigurati daca respecta un mic indrumar.…

- Descoperirile au fost facute, in parte, intr-un studiu elvetian cu noua pacienti, aflat in curs de desfasurare, care incearca sa restabileasca miscarea persoanelor cu paralizie. Toti cei noua indivizi si-au recapatat rapid capacitatea de a sta in picioare si de a merge cu ajutorul implanturilor care…

- Explozia la alimente și cea a facturilor la utilitați pun din ce in ce mai mare presiune pe finanțele romanilor. Sunt deja țari, precum Ungaria, care au decis sa plafoneze prețurile unor alimente. In Romania discutia despre plafonari este departe de a se concretiza, desi au fost voci care au cerut…

- Facultatea de Medicina și Clinica de Diabet a Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara au anunțat trecerea in neființa a intemeietorului școlii timișorene de diabet și fostului rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (in perioada 1979-1989).

- Au un singur bici la indemana: inasprirea monetara. Banca Centrala Europeana este așteptata sa loveasca din nou joi prin majorarea ratelor dobanzilor, in ciuda riscului de recesiune pe care il accepta acum in fața nevoii urgente de a limita inflația. Gardienii euro vor sa continue sa inaspreasca condițiile…

- Comunicat de presa| Ciprian Bogdan, ALDE Alba: In timp ce prețurile cresc in ritm galopant, marea grija a guvernanților este sa creasca salariile primarilor! Indicele preturilor de consum (IPC) a crescut peste asteptari si in luna septembrie 2022, cu o rata anuala de 15,9%, cea mai mare din septembrie…

- De la 1 octombrie, motorina s-a scumpit cu 36 de bani pe litru, iar benzina cu 26 de bani pe litru, potrivit datelor peco-online.ro . Astfel, daca in data de 1 octombrie, un litru de benzina costa, in medie, 6,6 lei, pe 18 octombrie prețul mediu a ajuns la 6,88 lei. Pe același interval de timp, motorina…