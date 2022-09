Stiri pe aceeasi tema

- Comuna suceveana Cornu Luncii vrea sa devina independenta din punct de vedere energetic. Primarul Gheorghe Fron a declarat ca acum se lucreaza la un proiect de parc fotovoltatic care se va fi finanțat prin Administrația Fondului de Mediu. Fron a precizat ca dorința sa aceea de a folosi energia produsa…

- In contextul noii scheme de sprijin din piața de energie electrica și gaze naturale adoptate de autoritați, compania Electrica Furnizare este alaturi de tine, astfel incat sa poți ințelege cat mai bine cum ești protejat și care sunt facilitațile de care beneficiezi pana in data de 31 august 2023. Sunt…

- Din nou, loviturile ruse au dus la intreruperea alimentarii cu apa si cu energie electrica a orasului Harkov. Despre aceasta a declarat luni, 12 septembrie, primarul orașului, informeaza Reuters . „Situatia din aceasta noapte s-a repetat. Din cauza loviturilor (ruse)… alimentarea cu apa si cu energie…

- PSD solicita reluarea discutiilor in coalitia de guvernare in privinta aplicarii reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata, sustinand ca realitatea economico-sociala impune acest lucru pentru "a opri spirala scumpirilor".

- Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei, dupa cum arata mai mulți indicatori utilizați pentru masurarea acestui fenomen. Astfel, trei din zece gospodarii (33,3%) au ajuns in saracie energetica dupa ce au cheltuit peste 10% din venituri doar pentru plata facturilor…

- Fenomenul saraciei energetice s-au acutizat in Romania, in contextul pandemiei, arata o analiza a Observatorului Roman al Saraciei Energetice (ORSE), un proiect inițiat de think-tank-ul Centrul pentru Studiul Democrației, inființat in cadrul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Trei gospodarii…

- Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei, dupa cum arata mai mulți indicatori utilizați pentru masurarea acestui fenomen. Astfel, trei din zece gospodarii (33,3%) au ajuns in saracie energetica dupa ce au cheltuit peste 10% din venituri doar pentru plata facturilor…

- ”Preturile la carburanti au scazut, este o realitate care se vede in dimineata aceasta in benzinarii. In perioada urmatoare, este obligatoriu ca ANPC, ANAF si Consiliul Concurentei sa urmareasca situatia din teren si sa ia masuri imediate. Institutiile au acum un cadru legal, au instrumentele care le…