Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de statui care il reprezinta pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, alaturi de politicieni care au marcat Mica Unire, a fost curațat, miercuri, cu apa calda și cu peria, de angajații Primariei Iași, care fac pregatiri pentru marcarea zilei de 24 ianuarie, cand este așteptat și Klaus Iohannis,…

- In vreme ce echipa de fotbal Politehnica se pregateste in Antalya, in cantonament, in Iasi lucrurile incep sa se limpezeasca in ceea ce priveste conducerea clubului. Ieri, primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat ca Adrian Ambrosie ii va lasa locul lui Ciprian Paraschiv in fruntea clubului. "Incepem…

- Sambata trecuta, in urma unei sedinte solemne a Consiliului Local, lista cu cetatenii de onoare ai Iasului s-a extins spectaculos, cu inca 43 de nume. Cei in cauza sunt „revolutionarii" propusi de asociatiile de profil, meritul lor fiind teoretic acela de a fi contribuit la caderea regimului comunist…

- Gala Voluntarului Iesean este o competitie locala pentru miscarea de voluntariat prin recunoastere a meritelor VOLUNTARIATULUI la nivelul Iasului. Aceasta competitie isi propune sa ofere o binemeritata recunoastere publica a persoanelor care daruiesc in mod constant din timpul, energia si abilitatile…

- 230.000 de voturi in favoarea presedintelui Klaus Iohannis plaseaza judetul Iasi in topul judetelor liberale din Romania! Avem, iata, in Iasi si in Moldova un electorat de dreapta, puternic, determinat si deloc neglijabil, pe care trebuie sa il reprezentam cu buna credinta! Votul covarsitor in favoarea…

- Din informatiile obtinute de „Ziarul de Iasi", ordinul nu a venit de la municipalitate, ci de la „Apele Romane". Liberalul a facut o inregistrare video, in aceasta dimineata, cu mai multe „cioturi" ramase pe Splai Bahlui – mal drept. El a precizat ca va sesiza Garda de Mediu.

- Urmarire ca in filme la Iasi Momente dramatice pe strazile Iasului. In aceasta dimineata, dupa o urmarire ca in filme, politistii ieseni au fost la un pas de a folosi armamentul din dotare. Un fiu de preot a fost personajul principal, negativ. Concret, in jurul orei 03.00, in timp se aflau in patrula,…

- Cladiri emblematice atat pentru Iasi cat si pentru intreaga Romanie se afla in proceduri de reabilitare, consolidare si restaurare. Casa Dosoftei a fost deja complet refacuta. Amenajarile s-au incheiat in acest an, costurile fiind de 800.000 de euro, bani europeni. Alte patru obiective sa afla in diferite…