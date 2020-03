Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de artisti si trupe muzicale au sustinut duminica seara un mega concert caritabil timp de 10 ore pentru strangerea de fonduri destinate luptei impotriva incendiilor de vegetatie care devasteaza Australia, relateaza EFE. Artistii, printre care rockerul Alice Cooper sau trupa Queen cu Adam…

- Actiunile companiilor poloneze de utilitati Energa si Enea, la care statul este actionarul majoritar, au crescut dupa ce firmele au anuntat ca au decis sa inghete un proiect comun care viza constructia unei termocentrale pe carbune cu o capacitate de...

- In vederea imbunatatirii vietii locuitorilor din orasul Zarnesti, Primaria orasului Zarnesti a demarat o serie de proiecte in vederea accesarii de fonduri europene. In acest sens a fost depusa in data de 04.09.2018 cererea de finantare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, refunctionalizare cladire…

- Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia a luat o decizie importanta, cu votul unanim al celor prezenti, in sedinta nr. 90 din data de 16.12.2019. Astfel, Consiliul de Administratie a decis alegerea lui Eduard Gabriel Matei in functia de presedinte al Consiliului de…

- Un numar de 43 de artisti scot la licitatie, timp de o saptamana, lucrari si diverse obiecte pentru strangerea de fonduri in sprijinul Australiei, unde incendiile de vegetatie au provocat pagube importante, potrivit news.ro.„Ne-am strans in spatiul virtual pentru a va propune un schimb: creatiile…

- Lumea tenisului, aflata în Australia pentru debutul sezonului, s-a mobilizat în vederea strângerii de fonduri pentru victimele incendiilor de vegetatie, a doua zi dupa apelul lansat în acest sens de Nick Kyrgios, informeaza News.ro.Presedintele Tennis Australia Craig Tiley…