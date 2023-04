Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala de la Prefectura Argeș, ca, de altfel, de la toate Instituțiile Prefectului din țara, a continuat și marți, 11 aprilie. Salariații din Prefectura Argeș, aproximativ 35 la numar, sunt prezenți la serviciu, dar fara sa lucreze. Citește și: Prefecturile intra in greva generala incepand de…

- Minivacanța de Paște: Oferte rezonabile la cazare in județul Alba. Prețuri pentru 3 nopți in Apuseni și in zona Șureanu Mulți dintre romani prefera sa plece de acasa in mini-vacanța de Paște. Județul Alba ofera o mulțime de potențiale destinații, de la Munții Apuseni, pana la Valea Frumoasei și zona…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la concurs peste 100 de locuri de munca, cu salarii atractive, cu bonusuri și sporuri. Conform anunțului publicat vineri de ANAF, pe lista celor 103 posturi vacante scoase la concurs se numara poziții in Direcția generala antifrauda fiscala, Direcția…

- Regimul de control comun la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița va fi activat din luna aprilie. Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, spune ca pina la sarbatorile de Paște va fi redus considerabil timpul de așteptare la acest punct de trecere a frontierei. Mai mult, șefa de la Interne…

- Litoralul romanesc se pregatește pentru minivacanța de Paște. Cateva zeci de hoteluri vor fi deschise pentru turiști, cu prețuri ce pornesc de la 62 lei pe noapte de persoana.Minivacanța de Paște da startul, in acest an, sezonului estival pe litoralul romanesc, in condițiile in care in stațiunile de…

- Intr-o situație de urgența, in multe localuri din Romania, clienții se vor calca in picioare, atrag atenția autoritațile. De aceea controalele facute de pompieri s-au intețit, iar sancțiunile merg pana la inchiderea localurilor pe o perioada de 2 luni.

- Vreme a dus deja la inchiderea mai multor drumuri naționale, iar autoritațile avertizeaza populația sa evite deplasarile care nu sunt absolut necesare și sa se asigure ca mașinile sunt echipate pentru condiții de iarna, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…