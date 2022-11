Stațiunea balneo climaterică Lacu Sărat ar putea fi relansată Dupa treizeci de ani in care turismul balnear a fost tratat cu indiferența de toate guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria, sunt semne ca macar o parte din celebrele stațiuni balneo-climaterice ar putea fi relansate, dar nu la inițiativa Ministrului Antreprenoriatului și Turismului, ci la presiunea autoritaților locale. Printr-o hotarare emisa pe 28 octombrie pentru completarea anexei nr.1 la HG nr.1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneara și balneo-climaterica pentru unele localitați și areale care dispun de factori naturali de cura, Stațiunea Lacu Sarat, situata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

