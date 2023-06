Stațiunea balneară nouă din Ardeal luată cu asalt de turiști. Venituri uriașe în doar 30 de zile de la deschidere Aproape 30.000 de intrari a inregistrat noua baza de tratament și agrement de la Ocna Mureș, intr-un interval de timp de 30 de zile. ”Veniturile au fost peste așteptari și se cifreaza la aproape 1,7 milioane de lei. 67% dintre intrari au fost pentru 4 ore, iar 33% pentru intreaga zi. Am avut foarte mulți turiști, care au umplut toate pensiunile și disponibile in oraș. 99,9% dintre aceștia au fost mulțumiți de condițiile de la baza de agrement și tratament”, a precizat Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș, care a completat ca autoritațile nu au fost pregatite pentru un aflux atat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Noua baza de tratament și agrement de la Ocna Mureș, deschisa in 13 mai 2023, a inregistrat rezultate financiare mult peste așteptarile autoritaților. In 30 de zile au existat aproape 30.000 de intrari.

