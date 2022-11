Cel mai mare operator hotelier din Bihor, SC Turism Felix, iși inchide din aceasta luna majoritatea locațiilor din stațiunea Baile Felix. Motivul: prețul mare al facturilor de electricitate și numarul redus de amatori, in aceasta perioada. In cel mai bun caz, unitațile de cazare ar putea fi redeschise in preajma sarbatorilor de iarna. „Niciodata nu am fost intr-o astfel de situație. E chiar mai rau decat in timpul pandemiei. Noi am lansat in piața servicii la tarife majorate cu 15-20%, in timp ce costul energiei s-a dublat și continua sa creasca”, a declarat Florian Serac, directorul Turism Felix,…