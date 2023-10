Potrivit companiei, in cadrul proiectului ”Accesibilizarea statiilor de metrou in functiune pentru persoanele cu deficiente de vedere”, au fost instalate elemente din otel inoxidabil in zona acceselor, pasajelor, vestibulelor, scarilor fixe si a peroanelor, pentru a ghida persoanele cu deficiente de vedere. “Deplasarea persoanelor cu deficiente de vedere in conditii optime de siguranta in spatiile metroului, este, odata cu finalizarea acestei ultime etape a proiectului, un obiectiv indeplinit. Ne bucuram sa asiguram, astfel, o mobilitate totala a calatorilor cu nevoi speciale, care folosesc metroul”,…