Turistii cu masini electrice care vor dori sa calatoreasca in Marginimea Sibiului, in drum spre Ranca, pe Transalpina, vor putea sa-si incarce autovehiculele in Poiana Sibiului, peste doi ani de zile, a declarat primarul comunei, Adrian Iovi.

"Avand in vedere faptul ca noi din timp am obtinut si ATR-ul, adica avizul tehnic de racordare, ne-am asigurat ca sa avem putere instalata in zona, pentru ca sunt statii de putere mare, de 50 de kilowati, eu sper ca in doi ani maxim sa avem asa ceva (statii de incarcare pentru autovehicule electrice n.r.). E de mentionat faptul ca noi suntem tranzitati…