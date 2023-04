Stiri pe aceeasi tema

- Google a anunțat oficial data la care va avea loc conferința I/O 2023. In fiecare an, Google ofera o privire timpurie asupra planurilor sale pentru urmatorul an, iar acestea includ, de obicei, și o noua versiune de Android, informeaza go4it.ro. Deși exista deja o varianta pentru dezvoltatori a lui Android…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 15 Gheorgheni Reghin, in zona localitatii Mestera, judetul Mures, s a produs o coliziune intre un autotren si o autoutilitara, aceasta a fost proiectata in sant. In urma accidentului, doua persoane au suferit rani usoare,…

- Elon Musk și un grup de experți in inteligența artificiala și directori din industrie au cerut o pauza de șase luni, intr-o scrisoare deschisa, invocand potențialele riscuri pentru societate și umanitate, noteaza Reuters.Scrisoarea, emisa de organizația non-profit Future of Life Institute și semnata…

- Pe baza unei decizii emise luna trecuta de respingere a drepturilor de autor pentru imaginile create de sistemul generativ AI Midjourney, biroul a spus ca protectia drepturilor de autor depinde daca contributiile AI sunt ”rezultatul reproducerii mecanice”, cum ar fi ca raspuns la solicitarile textului…

- OpenAI a extins disponibilitatea planului ChatGPT Plus, care poate fi acum contractat si in Romania. ChatGPT Plus este disponibil in Romania, conform unei notificari afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei. Planul promite o serie de facilitati suplimentare…

Incepand de joi, de la ora 15:00, va fi reluata furnizarea de gaze naturale pentru locuitorii capitalei Artsakh (Nagorno-Karabah) Stepanakert, a aflat Armenian News-NEWS.am de la Centrul de Informații din Artsakh, anunța news.am.