Statele Unite si Taiwan au purtat discutii vineri pe tema consolidarii relatiei lor economice in fata presiunii crescande asupra insulei a autoritatilor de la Beijing, consultari pe care partea taiwaneza le-a salutat drept un pas inainte cu succes, informeaza Reuters. Discutiile purtate sub auspiciile unui nou Dialog de parteneriat pentru prosperitate economica au avut loc virtual si personal, conduse din partea SUA de catre subsecretarul de stat Keith Krach, a carui vizita la Taipei in septembrie a nemultumit regimul de la Beijing. Ministrul adjunct al afacerilor economice din Taiwan, Chen Chern-chyi,…