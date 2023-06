Stiri pe aceeasi tema

- Turcia, Suedia și Finlanda se vor intalni la sfarșitul acestei luni pentru a incerca sa ddiscute despre lucrurile care au intarziat candidatura Suediei la NATO, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa ce s-a intalnit cu președintele turc Tayyip Erdogan, scrie Reuters.…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a depus juramantul pentru un nou mandat prezidențial, dupa ce a fost reales la sfarșitul saptamanii trecute, extinzandu-și astfel domnia. „Eu, in calitate de președinte, jur pe onoarea și integritatea mea in fața marii națiuni turce și a istoriei sa protejez existența…

- In noul guvern al Turciei, stabilit de președintele Erdogan, cea mai interesanta schimbare se refera la șeful spionajului, Hakan Fidan. Fidan va fi, de acum inainte, ministrul de Externe al Turciei. Presa din Turcia il prezinta pe larg, in acest moment, pe Hakan Fidan. El are 55 de ani și a absolvit…

- Turcia l-a convocat pe ambasadorul Germaniei, in urma perchezitiilor intreprinse la doi jurnaliști turci la Frankfurt, a anuntat miercuri Ministerul Afacerilor Externe turc intr-un comunicat, informeaza AFP. „Arestarea nejustificata a doi reprezentanti ai biroului din Frankfurt al publicatiei Sabah…

- Polonia, fiind un avanpost NATO in Europa, va inceta cu siguranța sa mai existe, in cazul in care va izbucni un razboi intre Rusia și NATO, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, comentand declarațiile premierului polonez Mateusz Morawiecki, care a afirmat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat ca independența Ucrainei reprezinta o garanție a consolidarii independenței țarilor vecine, membre UE, iar una dintre țarile menționate explicit de liderul de la Kiev este Romania. Președintele Ucrainei s-a referit la importanța strategica a țarii…

- O mama s-a intalnit cu copilul ei in sudul Turciei sambata (1 aprilie), dupa ce un test ADN a confirmat ca este vorba despre fiica ei, la aproape doua luni dupa ce un cutremur devastator a devastat regiunea, a anunțat ministerul turc al familiei. „Bebelușul minune” in varsta de trei luni și jumatate,…