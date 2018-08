Statele Unite reduce cu peste 200 milioane de dolari ajutorul acordat palestinienilor

Stiri pe aceeasi tema

- SUA reduce cu mai mult de 200 de milioane de dolari ajutorul acordat palestinienilor, a anuntat Departamentul de Stat, pe fondul deteriorarii relatiilor cu liderii palestinieni, informeaza Reuters.

- Procuratura federala din Statele Unite investigheaza imprumuturi de peste 20 de miliarde de dolari obtinute de fostul avocat personal al presedintelui Donald Trump, Michael Cohen, prin intermediul companiilor de taximetrie detinute de acesta si de familia sa, a relatat duminica New York Times, transmite…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a anuntat sambata ca Statele Unite vor aloca aproape 300 de milioane de dolari pentru securitate in sud-estul Asiei, informeaza Reuters. Pompeo a dezvaluit...

- Adminstratia americana a presedintelui Donald Trump a decis sa deblocheze un ajutor militar de 195 de milioane de dolari pentru Egipt, suspendat pana in prezent din cauza incalcarii drepturilor omului, relateaza AFP. "Recunoscand masurile luate de Egipt in cursul ultimului an ca raspuns la unele ingrijorari…

- La patru zile de la summitul de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, Pentagonul a anuntat vineri ca aloca inca 200 de milioane de dolari pentru intarirea apararii Ucrainei, transmite AFP.

- Singapore a anuntat duminica faptul ca a cheltuit 12 milioane de dolari pentru gazduirea summitului dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, o suma mai mica decat cea vehiculata anterior si care i-a infuriat pe unii, transmite Reuters. Majoritatea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…